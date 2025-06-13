مسؤول إسرائيلي يحدد مدة الهجمات على إيران

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن بلاده تخطط لشن عملية عسكرية على إيران تستمر 14 يوما.

جاء ذلك وفق تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أدلى به المسؤول الإسرائيلي، الذي وصفته الصحيفة بأنه رفيع المستوى والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وذكَّر المسؤول بهجمات إسرائيلية سابقة مثل اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارة جوية في سبتمبر/أيلول 2024.

وقال إن “هجمات إسرائيل على إيران تشبه الأسلوب الذي تتبعه ضد حزب الله“.

وادعى المسؤول أن إسرائيل ستجبر إدارة طهران على توقيع اتفاق، من خلال تدمير القيادة الإيرانية وتقليص ترسانتها، وأن التوتر قد ينتهي باتفاق تفاوضي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، قصفت خلاله منشآت نووية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والعديد من القدرات العسكرية.

وفي رسالة وجَّهها إلى شعبه، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.