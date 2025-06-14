أردوغان: إسرائيل تحت قيادة نتنياهو تمثل أكبر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تحت قيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تمثل أكبر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها، على حد قوله.

وشدد الرئيس أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة كبح إسرائيل لخفض التوتر.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين هو ما دفع إسرائيل إلى هذا المستوى من التجاوزات للقانون والعدوانية.

وقال إن هجوم إسرائيل على إيران يأتي في وقت لا تزال فيه الجهود مستمرة للتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مما يكشف مرة أخرى أن إسرائيل تهدف إلى تقويض مساعي السلام، على حد وصفه.

وأوضح أن الهجمات المسببة للتسرب النووي تثبت أن إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي والدولي بطريقة غير مسؤولة.

ولفت أردوغان إلى أن المنطقة غير قادرة على تحمُّل أزمة جديدة، وأن أي حرب مدمرة محتملة قد تؤدي إلى موجات هجرة غير نظامية تشمل جميع دول المنطقة.

وبيَّن أن الخلاف بشأن الملف النووي لا يمكن حله إلا عبر مواصلة المفاوضات.

وأشار أردوغان إلى أن تواطؤ المجتمع الدولي وغض الطرف عن الاحتلال والإبادة في فلسطين أوصل إسرائيل إلى هذا المستوى من التغول وتجاهل القانون، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة كبح جماح إسرائيل من أجل خفض التوتر في المنطقة.

وأكد أردوغان أن إسرائيل في ظل إدارة نتنياهو تمثل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة وأمنها، وأثبتت ذلك مجددا عبر الهجوم على إيران

وبدأت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، في حين أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستا، مما أدى -حسب وسائل إعلام عبرية- إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.