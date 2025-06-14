باكستان: نقف إلى جانب إيران في مواجهة إسرائيل (فيديو)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في اتصال هاتفي أجراه مساء السبت مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وقوف بلاده “بحزم وتضامن” مع الشعب الإيراني وحكومته في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي غير المبرر”.

وأوضح شهباز شريف أن الضربات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لافتا إلى أن “لإيران الحق في الدفاع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الاتصال، قدَّم شهباز شريف تعازيه الحارة للرئيس الإيراني في ضحايا الهجمات، مذكّرا بموقف باكستان المساند لإيران في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي، الذي عُقد يوم الجمعة.

وشدد على أن “الاستفزازات الإسرائيلية الصارخة ومغامراتها العسكرية تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني بشدة ما وصفه بـ”حملة الإبادة الجماعية المتواصلة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين الشجعان”، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات “عاجلة وذات مصداقية” لوضع حد لسلوك إسرائيل العدواني وممارساتها “غير القانونية”.

وأضاف شهباز شريف أن بلاده “ملتزمة تماما بتعزيز السلام في المنطقة، ومستعدة للقيام بدورها المسؤول في هذا السياق”.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره العميق لموقف باكستان وتضامنها الصادق في هذا الظرف الحرج، ولا سيما خلال مداولات مجلس الأمن الدولي. واعتبر بزشكيان هذه المبادرة “تعبيرا صادقا عن متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين”.

كما أطلع بزشكيان رئيس الوزراء الباكستاني على وجهة نظر طهران بشأن الأزمة المتصاعدة مع إسرائيل، مناشدا المجتمع الدولي وخاصة الدول الإسلامية العمل معا لمواجهة التهديدات التي يمثلها السلوك الإسرائيلي التصعيدي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن باكستان “تتضامن مع الشعب الإيراني بشكل كامل، وستستخدم الوسائل الدبلوماسية كافة لدعم طهران”.

وصرَّح إقبال بأن “إسرائيل تفتعل الحروب وتمارس الإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وما تقوم به في غزة والضفة الغربية غير مسبوق”، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف النزاع الإسرائيلي الإيراني ومنع اتساع رقعته.

كما أشار الوزير إلى أن “القوات المسلحة الإيرانية قادرة على الدفاع عن بلادها، لكن استمرار التصعيد يعرّض الاقتصاد العالمي لأخطار جسيمة”. وشدد على ضرورة احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، مؤكدا أن “الاعتداء الإسرائيلي يُعَد خرقا فاضحا للقانون الدولي”.