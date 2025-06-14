باليستية وكروز وفرط صوتية.. ما هي أبرز الصواريخ في ترسانة إيران العسكرية؟

تتركز الأعين على القدرات الصاروخية المتطورة التي تمتلكها إيران، والتي تشمل صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي متقدمة.

أبرز الصواريخ الإيرانية

ويبرز ضمن الترسانة الصاروخية الإيرانية:-

صاروخ “فتح” بنوعيه الأول والثاني، بمدى يصل إلى 1400 كيلومتر وقدرته العالية على المناورة لتفادي الدفاعات الجوية.

صاروخ “خرمشهر-4 (خيبر)” متوسط المدى بمدى 2000 كيلومتر ورأس حربي يزن حتى 1800 كيلوغرام.

صاروخ “جهاد” الذي يمكنه الطيران على ارتفاع منخفض لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

صواريخ كروز مثل “هويزة” بمدى 1350 كيلومتر و”باوه” بمدى 1650 كيلومتر.

صاروخ “قادر” بعيد المدى والذي يحمل رأساً حربياً ممطراً.

تستخدم إيران كذلك منظومات دفاع جوي متطورة مثل “أس-75 دفينا”، إلى جانب أسطول من المقاتلات أهمها “سوخوي سو-24”.

ونشرت وكالة الأنباء الطالبية “إسنا” فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع “انفجار” هناك.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما واسعا على الأراضي الإيرانية مستخدمة أكثر من 200 مقاتلة في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”. واستهدفت الغارات منشآت نووية في عدة مناطق، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء، بحسب مصادر إعلامية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن “العملية غير المسبوقة تهدف إلى ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية”.

في المقابل، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني إسرائيل بـ”عقاب صارم” رداً على هذه الهجمات.