جيش الاحتلال ينشر صورا لدمار هائل في مبان بتل أبيب جراء صواريخ إيران (فيديو)

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، صورًا تُظهر دمارًا في مبان بتل أبيب مع استمرار الرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف طهران، فجر الجمعة.

ونشر الجيش على الرغم من تحذيره نشر أو مشاركة مواقع سقوط الصواريخ.

وقالت صحيفة هآرتس إن “القصف أدى إلى انهيار 9 مبان في مدينة “رمات غان” إضافة إلى تضرر مئات الشقق السكنية جراء القصف الإيراني.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن منطقة تل أبيب الكبرى تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأكد جيش الاحتلال أن تداول مواقع الهجمات قد يُشكل خطرا أمنيا ويُعيق عمل فرق الطوارئ.

في السياق، أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن فرقه تستجيب لعدة حوادث “كبرى” ناجمة عن الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جهود إنقاذ أشخاص محاصرين في برج عال.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن “طواقم الإطفاء تتعامل مع عدة حوادث كبرى، خصوصا في منطقة دان” في محيط تل أبيب، مضيفة أن “عناصر الإطفاء يعملون في مبنى شاهق الارتفاع لإنقاذ أشخاص محاصرين وإخماد حريق، بالإضافة إلى الاستجابة لموقعين متضررين آخرين”.

وأظهرت لقطات من وسط تل أبيب تصاعد نيران ودخان من برج سكني، مع فجوة كبيرة من جراء انفجار.

وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان فوق تل أبيب، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب.

وعملت فرق الإطفاء على إزالة عشرات المركبات المدمرة بفعل تساقط قطع من الخرسانة والقضبان المعدنية والألواح الخشبية من مبنى سكني مدمر.