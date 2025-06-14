دوي انفجارات واسعة.. دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية تستهدف كافة أرجاء إسرائيل (فيديو)

قصفت إيران، فجر السبت، إسرائيل بموجة خامسة من الصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتيل ووقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين وتعرض عدة مباني في تل أبيب لتدمير جراء إصابتها بشكل مباشر.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية ببدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية التي تنفذها إيران ضد إسرائيل، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفعة صاروخية أخرى أُطلقت “للتو” من إيران، مشددًا على ضرورة البقاء في الملاجئ.

وأظهرت صور اعتراض الموجة الخامسة من القصف الصاروخي الإيراني فوق مدينة القدس.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 20 أشخاص على الأقل جراء القصف الإيراني الأخير على إسرائيل.

في السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم الإبلاغ عن سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي بـ”مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ في مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب”.

كما أكدت القناة نزوح مئات الإسرائيليين من مساكنهم المدمرة في تل أبيب جراء القصف.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بلاغات أولية تفيد بوجود عشرات الإصابات في موقع سقوط صاروخ وسط البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع الكهرباء في أحياء بوسط إسرائيل جراء سقوط صواريخ وأنباء عن عالقين داخل منازل.

وكانت هيئة البث الرسمية، قد أشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع بعد إطلاق الصواريخ من إيران.

بداية الرد الإيراني

ومساء الجمعة/فجر السبت، بدأ الرد الإيراني على عدوان إسرائيل على أراضيه.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن 150 صاروخا أطلق من إيران، وادعت اعتراض معظمها.

وفجر أمس الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه الاستباقي، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية.

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي – عبر رسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، برد ساحق يجعلها تندم على هجومها.

والهجوم الإسرائيلي هو الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من حرب الظل التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.