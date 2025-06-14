شاهد: صواريخ إيران تصيب قلب تل أبيب

وثقت مشاهد سقوط صاروخ إيراني على الهواء مباشرة في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل ليل الجمعة-السبت، وذلك عقب رصد الجيش إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الدخول فورا للملاجئ واتباع تعليمات السلامة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني “دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني انطلاقا من طهران وكرمنشاه”، المدينة الواقعة في غرب إيران.