مسؤول إسرائيلي يكشف حجم الأضرار في تل أبيب جراء صواريخ إيران (فيديو)

قال مسؤول في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن بعض المباني تعرضت لأضرار طفيفة جراء الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل، وإن الطواقم المدنية تعمل على الانتقال من مبنى إلى آخر للتأكد من عدم وجود عالقين.

وأشار المسؤول إلى أن عددًا كبيرًا من المباني تضرر بشكل طفيف في مدينة رامات غان، وادعى أن عدد الإصابات كان محدودًا بسبب التزام السكان بتعليمات البقاء في الملاجئ.

وأضاف أن نحو 14 شخصًا عالقون داخل مبنى تضرر جراء سقوط صاروخ إيراني في المدينة، وتعمل الجهات المختصة على نقلهم إلى فنادق.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على مناطق مختلفة داخل إسرائيل، بينها تل أبيب.

وسُمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية للأنباء (إرنا) إن مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت ردا على أكبر هجمات إسرائيلية على إيران على الإطلاق، حيث قصفت إسرائيل الموقع النووي الإيراني الضخم تحت الأرض في نطنز وقتلت كبار القادة العسكريين.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية أن صاروخًا إيرانيًا سقط في تل أبيب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نيرانًا اندلعت قرب مقر وزارة الدفاع في المدينة جراء القصف.

بدورها، أفادت القناة 13 بسقوط ما بين 5 و7 صواريخ إيرانية في مناطق متفرقة بعد فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراضها.

ووفق تقديرات صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أطلقت إيران نحو 100 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة “إكس” إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، وإن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض “التهديدات”.