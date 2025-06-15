أول تعليق من ترامب بعد ليلة دامية عاشتها إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، فستواجه قوة الجيش الأمريكي “بمستويات غير مسبوقة”.

وأضاف ترامب، اليوم الأحد، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالهجوم الإسرائيلي الجاري على إيران.

وتابع “بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي!”.

يجب أن تنتهي

وأمس السبت، قال ترامب إن “هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي”.

وجاء تعليقه هذا في منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في المنشور “استمرت المكالمة (مع بوتين) قرابة ساعة. هو يشعر، كما أشعر أنا، بأن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد أوضحتُ له أن حربه يجب أن تنتهي أيضا”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب صراحة إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفجر الجمعة الماضي، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ليلة دامية في إسرائيل

ويأتي تصريح ترامب، صباح الأحد، بعد ليلة دامية عاشتها إسرائيل جراء هجمات صاروخية إيرانية نوعية على مناطق متفرقة.

فمع الساعات الأولى من صباح الأحد، أطلقت إيران بإطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار واسع طال منازل ومبانٍ سكنية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية، أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 207 إسرائيليين، بالإضافة إلى فقدان نحو 35 شخصًا، غالبيتهم في منطقتي بات يام ورحفوت جنوبي تل أبيب.

في المقابل، تعرضت العاصمة الإيرانية طهران لهجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.