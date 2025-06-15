سياسة|إيران

إسرائيل تحذر الإيرانيين: أخلوا هذه المواقع والمنشآت فورا

كاتس يهدد بالتحرك ضد حزب الله إذا لم يلتزم بشروط وقف إطلاق النار
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس (رويترز)
15/6/2025-|آخر تحديث: 11:48 AM (توقيت مكة)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه أصدر تعليمات للجيش بتوجيه تحذيرات إخلاء للسكان في العاصمة الإيرانية طهران بالقرب من منشآت إنتاج الأسلحة.

وقال المتحدث عبر منصة إكس إن إسرائيل أصدرت تحذيرا عاجلا للإيرانيين بالابتعاد عن مصانع الأسلحة في إيران، وطالبتهم بإخلاء هذه المنشآت فورا.

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وجاء في منشور للمتحدث أفيخاي أدرعي “الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها في ايران”.

وكان أدرعي قد قال في منشور سابق “من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرّض حياتكم للخطر”.

كما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران.

وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

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