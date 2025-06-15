إسرائيل تحذر الإيرانيين: أخلوا هذه المواقع والمنشآت فورا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه أصدر تعليمات للجيش بتوجيه تحذيرات إخلاء للسكان في العاصمة الإيرانية طهران بالقرب من منشآت إنتاج الأسلحة.

وقال المتحدث عبر منصة إكس إن إسرائيل أصدرت تحذيرا عاجلا للإيرانيين بالابتعاد عن مصانع الأسلحة في إيران، وطالبتهم بإخلاء هذه المنشآت فورا.

وجاء في منشور للمتحدث أفيخاي أدرعي “الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها في ايران”.

#عاجل الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشات الداعمة لها في ايران https://t.co/SNyxNZGXWO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2025

وكان أدرعي قد قال في منشور سابق “من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرّض حياتكم للخطر”.

كما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران.

وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.