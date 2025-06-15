إسرائيل تحذر الإيرانيين: أخلوا هذه المواقع والمنشآت فورا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنه أصدر تعليمات للجيش بتوجيه تحذيرات إخلاء للسكان في العاصمة الإيرانية طهران بالقرب من منشآت إنتاج الأسلحة.
وقال المتحدث عبر منصة إكس إن إسرائيل أصدرت تحذيرا عاجلا للإيرانيين بالابتعاد عن مصانع الأسلحة في إيران، وطالبتهم بإخلاء هذه المنشآت فورا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية يكشف عن “ليلة صعبة جدا” في بات يام
مشاهد نهارية تكشف حجم الدمار في بات يام بعد ضربة إيرانية دقيقة (فيديو)
صواريخ فرط صوتية على يافا.. “أنصار الله” تتوعد إسرائيل بحرب مفتوحة (فيديو)
وجاء في منشور للمتحدث أفيخاي أدرعي “الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشآت الداعمة لها في ايران”.
#عاجل الإنذار يشمل جميع مصانع الأسلحة والمنشات الداعمة لها في ايران https://t.co/SNyxNZGXWO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2025
وكان أدرعي قد قال في منشور سابق “من أجل سلامتكم نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورا وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر. الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرّض حياتكم للخطر”.
كما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران.
وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.