استقبال شعبي حاشد لـ”قافلة الصمود” في ليبيا بعد تضييق أمني واعتقالات شرق البلاد (فيديو)

وثق أحد المشاركين في قافلة “الصمود” لكسر حصار غزة مشهدا جماهيريا مهيبا أثناء استقبال شعبي في غرب ليبيا.

وكانت القافلة قد ووجهت بإجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات في شرق البلاد، حيث تم تطويق القافلة في منطقة “بويرات الحسون” الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة.

ونشر أحد المشاركين ويُدعى خميس، اليوم الأحد، مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، يُظهر استقبال المواطنين الليبيين للمشاركين في القافلة، الذين قضوا يومين في ظل حصار أمني واعتقال عدد من أفراد القافلة من قبل قوات شرق ليبيا.

وكانت القافلة قد تمركزت في منطقة “بويرات الحسون” بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث حاول المشاركون تأمين أنفسهم والتحرّك نحو آخر نقطة آمنة، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين الذين لا يزالون محتجزين لدى الجهات الأمنية في شرق البلاد.

يذكر أن قافلة الصمود تأتي في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ، ما دفع بالعديد من الشعوب العربية إلى التعبير عن تضامنها بطرق مختلفة، رغم التحديات الأمنية والسياسية.