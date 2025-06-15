اعتقال عضوين تابعين للموساد كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية شمالي إيران

نقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، عن المتحدث باسم الشرطة، أنه جرى اعتقال عضوين تابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة البرز شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة، اليوم الأحد، أن شخصين تتهمهما إيران بأنهما عنصران تابعان للموساد اعتُقلا في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.

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وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن قوات خاصة تابعة للموساد قادت سلسلة عمليات سرية في عمق إيران، سبقت الضربات الإسرائيلية يوم الجمعة.

وأضاف المصدر ​​أن هذه العمليات تضمنت نشر أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب مواقع أنظمة صواريخ سطح-جو إيرانية، واستخدام تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وإنشاء قاعدة لطائرات مسيَّرة هجومية قرب طهران.

3 عمليات للموساد في إيران

والجمعة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن ثمة 3 عمليات مختلفة نفذها الموساد في إيران.

وبثت الهيئة الرسمية “لقطات نادرة” توثق زرع “عملاء الموساد” أنظمة هجومية في عمق إيران قبل الضربة الإسرائيلية.

وذكر المصدر أنه في وسط إيران، عملت فرق “كوماندوز” تابعة للموساد على نشر أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه، في مناطق مفتوحة قرب أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية، ومع بداية الهجوم الإسرائيلي على إيران، تم تفعيل الأنظمة، وأطلقت الصواريخ الدقيقة مباشرة على الأهداف دفعة واحدة وبدقة عالية.

وأضاف أنه في حملة عملياتية أخرى لإحباط قدرات الدفاع الجوي الإيرانية التي تهدد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، زرع الموساد أنظمة وتقنيات هجومية متطورة على المركبات في عمليات سرية، ومع بدء الهجوم الإسرائيلي، تم إطلاق الأسلحة وتدمير أنظمة الدفاع الإيرانية بالكامل.

وعن المهمة الثالثة، قال “أنشأ الموساد قاعدة لطائرات مسيَّرة متفجرة تم تسللها إلى قلب إيران قبل وقت طويل من الهجوم من قِبل عملاء الموساد. وخلال الهجوم الإسرائيلي، تم تفعيل طائرات مسيَّرة محمَّلة بالمتفجرات وإطلاقها على منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض الموجودة في قاعدة أشفق آباد بالقرب من طهران”.

وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.