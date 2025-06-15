الحرس الثوري يكشف تفاصيل استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز الطاقة بإسرائيل (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف “منشآت إنتاج وقود الطائرات” ومراكز الطاقة التابعة لـ “الكيان الصهيوني” عبر هجوم واسع النطاق باستخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأشار الحرس الثوري، في بيان فجر الأحد، إلى أن “منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة (الجوفضاء) للحرس، وبقيادة شبكة الدفاع الجوي المشتركة، نجحت في رصد وتدمير 3 صواريخ كروز إسرائيلية”.

وأضاف البيان “قوات الحرس الثوري دمرت 10 طائرات مسيرة وعشرات الطائرات الصغيرة المعادية التابعة لجيش الكيان الصهيوني في مختلف المناطق المستهدفة داخل البلاد”.

وأكد البيان أن “العملية الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستستمر بشكل أعنف وأوسع إذا تواصلت اعتداءات وتهديدات الكيان الصهيوني”.

ومساء السبت/ فجر الأحد، أعلنت إيران إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل ردا على غارات تشنّها تل أبيب على أراضيها منذ الجمعة الماضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بـ”بدء جولة جديدة من هجمات الوعد الصادق 3″، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن القوات الجوية الإيرانية شنت هجوما مركبا على إسرائيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطرة، جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صورا توثق لحظة سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في مدينة حيفا.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف، وسط حالة استنفار أمني واسع، كما رُصد سقوط صاروخ في بلدة طمرة قرب حيفا شمالي إسرائيل.

وبعد ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن مصفاة حيفا كانت من بين “الأهداف الناجحة” التي طالتها الصواريخ الإيرانية.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ ضربات جوية في طهران بينما يعمل على اعتراض صواريخ أُطلقتها إيران باتجاه تل أبيب.

وأضاف الجيش “بينما تعمل قوات الدفاع الجوي على اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي حاليًا بضرب أهداف عسكرية في طهران”.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.