القسام تبث مشاهد كمائن جديدة في بيت لاهيا ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود” (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل واستهداف قوة أخرى راجلة في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر تلغرام “ضمن سلسلة عمليات (حجارة داود)، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة العطاطرة بقذيفة TBG وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح وذلك بتاريخ 2025/5/27”.

أضافت “كما تمكن مجاهدو القسام أيضًا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا بتاريخ 2025/5/25”.

قنص جندي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام، تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام قنص سائق جرافة عسكرية صهيونية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وذكرت في بيان منفصل “تمكن مجاهدو القسام عصر أمس السبت من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم شمال مفترق أبو شرخ بمنطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس“.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الدفاع عن فلسطين، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم لـ616 على التوالي.