القسام: دمرنا ناقلتي جند للاحتلال وقصفنا “نيريم”

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، قتل وإصابة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير ناقلتي جند في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، يوم السبت.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا “استهدف جنود وآليات العدو من النقطة صفر على خط الإمداد في ’منطقة الزنة‘”، شرقي مدينة خان يونس.

وذكر البيان أن مقاتلي القسام تمكنوا من “تدمير ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي ’شواظ‘ وعبوة العمل الفدائي”، مضيفا أن مقاتلي القسام أجهزوا بعدها “على أحد الجنود من المسافة صفر”.

وتابع البيان أنه “فور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بتفجير حقل ألغام معد مسبقاً”، مما أوقع “أفراد القوة بين قتيل وجريح”، مشيرا إلى رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى.

وفي بيان سابق، أعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

من جهتها، أعلنت “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60”.

كما أعلنت سرايا القدس، في وقت سابق السبت، قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون الثقيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه نير عوز، مضيفا ان الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة.