بالهاون الثقيل والصواريخ.. سرايا القدس تضرب قوات متوغلة في خان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، دك مقاتلي سرايا القدس قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس، بالصواريخ وقذائف الهاون الثقيل.

“لا تتسع إلا لأهل غزة”

وقال أحد مقاتلي “السريا” الذي ظهر في الفيديو أنهم بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى-الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ما زالوا مستمرين منذ قرابة العامين في صد الاحتلال الإسرائيلي حتى إخراجه من غزة.

وأضاف أن أرض غزة لا تقبل وجود المحتل ولا تتسع إلا لأهل غزة والشرفاء من أبناء الوطن.

كما قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في منطقة قديح شرقي خان يونس.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الدفاع عن فلسطين، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم لـ616 على التوالي.