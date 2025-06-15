برفقة حاجي زاده.. الحرس الثوري يعلن مقتل 7 من كبار قادة القوات “الجوفضائية”

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقتل عدد من كبار قادة القوات “الجوفضائية” التابعة للحرس، إثر هجمات إسرائيلية وصفتها بـ”الإرهابية والجبانة” فجر يوم الجمعة.

ونعى الحرس الثوري في بيان بثته وكالة “تسنيم” الإيرانية “استشهاد مجموعة من القادة الذين كانوا من مرافقي اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية”.

وضمت القائمة، وفق البيان، محمود باقري وداود شيخيان ومحمد باقر طاهربور ومنصور صفربور ومسعود طيب وخسرو حسني وجواد جرسرا، وجميعهم قُتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران.

“الوعد الصادق 3”

وكشف الحرس الثوري في بيانه أن الرد الإيراني على العدوان لم يتأخر، إذ تم تنفيذ عملية “الوعد الصادق 3” بعد ساعات فقط من الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن العملية وجهت “ضربة تاريخية موجعة” للكيان الإسرائيلي، وتسببت في خسائر فادحة.

وأكد البيان أن هذه العملية ليست إلا بداية لمسار جديد يحمل اسم “الانتقام الوطني”، مشددا على أن “زمن الإفلات من العقاب قد ولى”، وأن إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها المتكررة، بحسب البيان.

كما أعلن الحرس الثوري أن تفاصيل مراسم التشييع والدفن لهؤلاء القادة ستُنشر لاحقا، ليشارك فيها عموم أبناء الشعب الإيراني.

وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.