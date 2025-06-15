دمار هائل في مطار إسرائيلي بعد ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟ (شاهد)
تداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه “دمار كبير في مطار إسرائيلي” ناتج عن القصف الإيراني الأخير على مواقع إسرائيلية.
ولاقى المقطع انتشارا واسعا، عقب الإعلان عن عملية “الأسد الصاعد” التي شنتها إسرائيل ضد منشآت عسكرية ونووية إيرانية.
مطارات الكيان الاسرائيلي تل ابيب بعد ضربة الصواريخ الحيدرية الايرانية pic.twitter.com/YOZfK59gWL
— حسن الكعبي | H𝕒𝕤𝕤𝕒n A𝕝𝕜𝕒𝕒𝕓i (@HassanAlkaaei) June 14, 2025
حقيقة الفيديو
وراجعت وحدة التحقق في شبكة الجزيرة الفيديو المتداول، وتبيَّن أن المقطع مضلل وغير حقيقي، وجرى إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب وحدة التحقق، فإن الفيديو نُشر للمرة الأولى عبر حساب على منصة إكس معروف بمشاركته لمحتوى مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.
وظهر لاحقا في حسابات عدة أخرى، ادعت جميعها أن المشاهد تُظهر مطارا إسرائيليا تعرَّض لضربة مباشرة من إيران، ضمن الرد العسكري الإيراني على الحرب الإسرائيلية.
وتواصل تل أبيب وطهران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.