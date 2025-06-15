شاهد: دمار هائل جراء الضربة الصاروخية الإيرانية على شمال إسرائيل

أظهرت مشاهد مجمعة تداولتها مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الذي ألحقته الضربة الصاروخية الإيرانية على شمال إسرائيل، مساء اليوم الأحد.

وجرى رصد عدد كبير من أفراد الدفاع المدني الإسرائيلي في محاولة للتصدي للنيران التي خلفتها الصواريخ في عدد من الشوارع الإسرائيلية.

وشهدت إسرائيل، مساء الأحد، موجة جديدة من التصعيد العسكري مع إيران، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في أعقاب تهديدات إيرانية باستهداف مواقع حساسة في الداخل الإسرائيلي.