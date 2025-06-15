شاهد: لحظة هروب سكان بات يام إلى الملاجئ جراء القصف الإيراني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عصر اليوم الأحد، مقاطع فيديو تُظهر لحظة توجه سكان منطقة بات يام جنوبي تل أبيب إلى الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار نتيجة إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل.

أول ضربة في وضح النهار

وتأتي هذه المشاهد في ظل أول ضربة صاروخية تنفذها إيران في وضح النهار، ما أثار حالة من الذعر العام، خاصة في المدن الكبرى وسط البلاد.

وتُظهر المقاطع لحظات ارتباك وسرعة حركة المواطنين بحثا عن أماكن آمنة، تزامنًا مع تحذيرات الجبهة الداخلية التي دعت السكان للبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

وفجر الجمعة الماضي، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته “الأسد الصاعد“، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.