صاروخ واحد يهز وادي السيليكون الإسرائيلي.. ماذا نعرف عن “معهد وايزمان” الحيوي الذي ضربته إيران؟ (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تعرُّض معهد وايزمان الاستراتيجي للعلوم في جنوب تل أبيب لضربة بصاروخ إيراني.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن أضرارا كبيرة وقعت في معهد وايزمان للأبحاث والعلوم في رحوفوت قرب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني.

من جانبها، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن حريقا اندلع في “مبنى واحد على الأقل يضم مختبرات”، مشيرة إلى أن القصف تسبب في محاصرة العشرات تحت أنقاض المبنى.

وأفادت بإصابة 37 إسرائيليا جراء سقوط صاروخ إيراني في رحوفوت بينهم اثنان حالتهما خطرة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا للحظة سقوط الصاروخ الإيراني على معهد الأبحاث.

