صواريخ فرط صوتية على يافا.. “أنصار الله” تتوعد إسرائيل بحرب مفتوحة (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا قرب تل أبيب، بصواريخ باليستية فرط صوتية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان متلفز “انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية نوع فلسطين 2″.

وأضاف البيان “تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم”.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وكان زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، قد أعلن أمس السبت تأييده للرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا الأخيرة بـ”حرب مفتوحة ومستمرة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

وواصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد إيران، الجمعة.

وفي اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على إيران، قالت إسرائيل إن صاروخا أُطلق من اليمن نحوها سقط في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لكن أنصار الله لم يعلنوا المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.