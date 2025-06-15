غارات إسرائيلية على وزارة الدفاع و مختبرات ومقر البرنامج النووي في طهران (فيديو)

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على وزارة الدفاع ومقر البرنامج النووي ومختبرات نووية ومنشآت نفطية في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أفادت القناة 14 الإسرائيلية.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة إكس “طهران تحترق”.

في السياق، أعلنت إيران أن هجوما إسرائيليا استهدف مستودع شهران النفطي في طهران، مساء السبت/فجر الأحد، لكن “الوضع تحت السيطرة”.

وأفادت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن “كمية الوقود في الخزان المستهدف لم تكن عالية، والوضع تحت السيطرة الكاملة”.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن مستودع نفط في منطقة شهران وخزان وقود جنوبي البلاد تعرضا للاستهداف من قِبل النظام الإسرائيلي، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة”.

وأظهرت صور متداولة حصلت عليها الجزيرة مباشر اندلاع حريق في إحدى منشآت تخزين النفط وخزان وقود غربي العاصمة طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) بتفعيل منظومات الدفاع الجوي في بعض مناطق وسط طهران.

إسرائيل تشن هجمات عنيفة على طهران و5 محافظات إيرانية

وفي وقت سابق، جدد جيش الاحتلال هجماته على العاصمة طهران و5 محافظات إيرانية.

وذكرت وكالة تسنيم أن إسرائيل شنت هجمات عنيفة على العاصمة طهران، ومحافظات هرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية ولرستان وخوزستا.

ونقلت الوكالة سماع دوي انفجارات في طهران وهرمزغان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية ولرستان وخوزستان.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه أهداف داخل إسرائيل، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية ببدء موجة جديدة من الصواريخ الباليستية اتجاه تل أبيب.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن القوات الجوية الإيرانية تشن هجوما مركبا على إسرائيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة.

وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 وإصابة آخرين، جراء سقوط أحد الصواريخ في بلدة قرب حيفا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية ببدء المرحلة الثانية من عملية “الوعد الصادق 3”.

وبدأت إسرائيل، فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.