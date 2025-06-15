كيف عاش أهالي غزة لحظات الرد الإيراني بالصواريخ على إسرائيل؟ (فيديو)

أثار الهجوم الإيراني على إسرائيل ردود فعل واسعة في قطاع غزة، إذ عبَّر الأهالي عن فرحتهم الشديدة، بعد أن استهدفت طهران مواقع إسرائيلية بموجات من الصواريخ والطائرات المسيَّرة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى خسائر غير مسبوقة في قلب تل أبيب.

“تشفي الصدور”

وقال أحد المواطنين للجزيرة مباشر “كانت ضربة موفقة جدا، واحنا مبسوطين فيها، وإن شاء الله تكون سبب في الإفراج عن غزة ووقف الحرب”.

وتحدث مواطن آخر “كل اشي يضر عدوي، يفرحني أنا، والشعب الغزاوي بس بده الحرب تخلص، لأنه إلنا سنتين بنعاني، وكل شوي نتنقل من منطقة لمنطقة، وما في أكل أو شرب”.

وأضاف آخر “ضربة إيران لإسرائيل أسعدتنا، وكانت الصواريخ تشفي الصدور، واللهم أعز الإسلام والشعب الفلسطيني”.

“فرحة لكل بيت”

وقال أحد المواطنين إنه كان يتمنى تنفيذ هذا الهجوم منذ الأيام الأولى للحرب، مؤكدا أن ما حدث هو “فرحة لكل بيت غزّي”، مشددا على أن إسرائيل التي قتلت الأطفال والنساء وكبار السن “تستحق هذا الرد الواسع”.

وفي السياق ذاته، عبَّر مواطن آخر عن فرحته قائلا “هذه الضربات الإيرانية وصواريخها التي تساقطت على إسرائيل، وكأنها كالأمطار تتساقط عليهم، وغزة ليست وحدها تقاتل. إيران أدخلت الفرحة على قلوبنا، وكأن العيد عاد من جديد”.

وجاء الرد الإيراني على هذه الهجمات بعد أن شنت إسرائيل، منذ 12 يونيو/حزيران الجاري، ضربات جوية معمَّقة استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.