مراقب الدولة في إسرائيل: ربع السكان لا يملكون ملاجئ وقت القصف (فيديو)

قال مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الأحد، إن ربع سكان إسرائيل لا يملكون أماكن آمنة للجوء إليها وقت القصف.

وأضاف، بينما كان يتفقد المباني التي دمرها صاروخ إيراني في بات يام بتل أبيب، أن المباني القديمة تفتقر إلى وجود ملاجئ يمكن للسكان الاحتماء بها.

وذكر أن 3 أشخاص ما زالوا مفقودين نتيجة القصف بالصواريخ الإيرانية، مطالبا الحكومة بدعم السكان الذين تم استهدافهم.

وفي وقت سابق الأحد، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السكان إلى الالتزام الصارم بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء في الغرف المحصنة.

وقال نتنياهو، الذي كان يتفقد الموقع إن الأيام المقبلة تتطلب أقصى درجات الحذر والجاهزية.

وأوقعت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، ردا على هجمات الأخيرة، قتلى ومئات من الجرحى بين السكان الإسرائيليين.