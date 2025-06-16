إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها جراء الرد الإيراني

قتل 24 إسرائيليا وأصيب 592 بهجمات صاروخية إيرانية ردا على عدوان إسرائيل المتواصل منذ الجمعة الماضي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين “أطلقت إيران أكثر من 370 صاروخا بالستيا، وسقط 30 صاروخا بإسرائيل”.

وأضاف “جرى تسجيل 24 حالة وفاة و592 إصابة منها 10 في حالة خطيرة، و36 في حالة متوسطة، و546 في حالة طفيفة”.

تعتيم إعلامي

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني على الحرب الإسرائيلية.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأدت أحدث موجة من الهجمات الصاروخية الإيرانية اليوم الاثنين إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 287 آخرين وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.