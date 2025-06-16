إسماعيل بقائي: الانسحاب من معاهدة النووي على الطاولة ونحذر المتواطئين مع إسرائيل (فيديو)
16/6/2025-|آخر تحديث: 02:38 PM (توقيت مكة)
حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن طهران تعتبر جميع الدول التي تدعم إسرائيل أو تبرر قصفها لبلاده “شريكة في هذه الجرائم”.
وكشف بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وذكّر بقائي، بضرورة عدم نسيان “الإبادة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ورفع خلال المؤتمر صورا لمواطنين إيرانيين قتلتهم إسرائيل بغاراتها الأخيرة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي:
- هجمات العدو استهدفت المناطق السكنية والمدنيين والمنشآت النووية السلمية، وهو ما لا يمكن تبريره.
- البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
- علينا ألا ننسى الإبادة التي يواصل العدو الصهيوني القيام بها في غزة.
- نعتبر جميع الدول التي تدعم الكيان الصهيوني أو تبرر الاعتداءات شريكة في هذه الجرائم.
- الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الإيراني.
- هذه الحرب ليست ضد إيران فقط بل ضد الحضارة الإنسانية وضد سيادة القانون وقيم الأمم المتحدة.
- على كل الدول أن تعتبر ما تقوم به إسرائيل عدوانا سافرا على إيران.
- نتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني ويتم استهدف أراضينا بأسلحة وتجهيزات أمريكية.
- كنا في خضم مسار تفاوضي عندما واجهنا هذا العدوان الصهيوني والولايات المتحدة هي جزء من هذا العدوان.
- على الولايات المتحدة أن تعترف بوجود عدوان على إيران.
- ننسق مع دول المنطقة والدول الإسلامية بشأن أخطار العدوان الصهيوني والجميع يشجبه.
- أخطار العدوان الصهيوني يمكن أن تتسع والكيان يعمل على جر المنطقة إلى الحرب.
- على بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن تفي بالتزاماتها بموجب المفاوضات السابقة، وكان عليها التنديد بالهجمات على المنشآت النووية السلمية.
- العدوان الصهيوني غير شرعي ولا يمكن لأي طرف تبريره بأي شكل.
- كنا نتوقع من مجلس الأمن شجب العدوان بشكل قاطع لكن للأسف لن يتم اتخاذ هذا القرار.
- على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاضطلاع بواجباتها وشجب العدوان واستهداف المنشآت النووية السلمية.
- الولايات المتحدة هي الملامة لأنها لم تردع الكيان الصهيوني عن شن عدوانه في خضم مفاوضات جارية.
- القوات المسلحة ستواصل الدفاع عن البلاد وصدّ العدوان.
- الرئيس الأمريكي ادّعى أنه سيقلل الحروب والنزاعات في العالم لكننا لا نرى ذلك.
- نطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما في ذلك الكيان الصهيوني.
- الكيان الصهيوني يريد أن يجر دول المنطقة إلى الحرب.
- كل هدف الكيان الصهيوني هو إحداث فوضى في المنطقة وإضعاف كل دولها لتنفيذ عقيدته الخطيرة.
المصدر: الجزيرة مباشر