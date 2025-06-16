إسماعيل بقائي: الانسحاب من معاهدة النووي على الطاولة ونحذر المتواطئين مع إسرائيل (فيديو)

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، من أن طهران تعتبر جميع الدول التي تدعم إسرائيل أو تبرر قصفها لبلاده “شريكة في هذه الجرائم”.

وكشف بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن البرلمان الإيراني يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وذكّر بقائي، بضرورة عدم نسيان “الإبادة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ورفع خلال المؤتمر صورا لمواطنين إيرانيين قتلتهم إسرائيل بغاراتها الأخيرة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي: