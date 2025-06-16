إيران تكشف عن عدد قتلاها جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الجمعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الجمعة تسببت في مقتل 224 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين، مؤكدة أن أكثر من 90% من الضحايا مدنيون.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسين كرمانبور، عبر منصة إكس: “بعد 65 ساعة على بدء عدوان النظام الصهيوني.. استشهدت 224 امرأة ورجلًا وطفلًا”.

وبدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران تحت اسم “الأسد الصاعد“، استهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن العملية “استباقية” وجاءت بتوجيه من المستوى السياسي.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ والقدرات العسكرية”.

وردت إيران مساء الجمعة على الهجوم الإسرائيلي بسلسلة ضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، في عشر موجات متتالية، أسفرت حتى مساء الأحد عن مقتل 14 شخصًا وإصابة أكثر من 345 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.

ويعد هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران الأكبر من نوعه، ويمثل تحولًا من “حرب الظل” بين الطرفين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة غير مسبوقة في المنطقة منذ سنوات، مع تصاعد المخاوف بشأن اتساع دائرة التصعيد في الشرق الأوسط.