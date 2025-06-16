“احتضنت نعله”.. فتاة من غزة تودع والدها الشهيد بشكل مؤثر (فيديو)

وثقت الجزيرة مباشر لحظة مؤثرة لوداع الطفلة الفلسطينية بيسان لوالدها الشهيد شادي قويدر، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأخذت بيسان تصرخ فيمن حولها ليحضروا أحد نعلي والدها، بينما كانت تحتضن النعل الآخر.

واستشهد الوالد شادي قويدر، صباح السبت، فيما جرى انتشال جثمانه، يوم الأحد.

واستشهد فادي برصاص الاحتلال في منطقة معن شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما كان يحاول الحصول على الطعام.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 59 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد.