الاحتلال يستهدف طوابير الجوعى.. 25 شهيدا جديدا قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح (فيديو)

استشهد أكثر من 25 فلسطينيا جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 25 مواطن وجرح أكثر من 200 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات غربي مدينة رفح.

كما رصدت الجزيرة مباشر، تصاعد الدخان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهاد مواطن فلسطيني في استهداف إسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة على المواطنين المجوّعين خلال انتظارهم المساعدات شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت مصادر طبية أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 68 (بينهم شهيدان انتُشل جثماناهما)، والإصابات 182، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,139 شهيدا، و16,882 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 338 شهيدا وأكثر من 2,831 إصابة، بينهم 38 شهيدا ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,432، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128,923، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 619 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين.