“أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها”.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل موجة الصورايخ الثامنة على إسرائيل (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الاثنين، عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد “الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن هذه الهجمات جاءت “أقوى وأكثر تدميراً من سابقاتها”.

وأوضح الحرس الثوري في بيان رسمي أن العمليات الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة “للكيان الصهيوني”، مشيراً إلى أنه تم استخدام “أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة” في تنفيذ الضربات.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية “عطلت أنظمة الدفاع متعددة الطبقات للعدو” باستخدام “أساليب جديدة”.

وأكد البيان أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي المتواصل وامتلاك إسرائيل تقنيات دفاعية حديثة.

وفي وقت سابق، شنت إيران، هجوما صاروخيا جديدا استهدف عدة مناطق داخل إسرائيل، إذ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الموجة الثامنة من العمليات ردا على اعتداءات “النظام الصهيوني”.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط 4 قتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن ضربات مباشرة في تل أبيب، مع سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا ومحيط مطار بن غوريون، إضافة إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

ووثقت تسجيلات لحظة سقوط صواريخ أطلقت من إيران على مدينة حيفا. كما أبلغت الشرطة عن سقوط صواريخ في بلدتين بمنطقة تل أبيب، وسقوط صاروخ آخر في منطقة الساحل أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.