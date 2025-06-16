الذكاء الاصطناعي يروي قصة “الثلاثاء الأحمر”.. ماذا تعرف عنها؟

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، روت الجزيرة مباشر قصة “الثلاثاء الأحمر”، التي وقعت أحداثها قبل 95 عاما، فماذا نعرف عنها؟

يوافق الثلاثاء 17 يونيو/حزيران، الذكرى الـ95 لإعدام سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين ثلاثة من الشهداء بعد مشاركتهم في ثورة البراق (1929).

واعتقلت سلطات الانتداب البريطاني عشرات الفلسطينيين لمشاركتهم في ثورة البراق، التي اندلعت في أغسطس/آب 1929، دفاعا عن حائط البراق في المسجد الأقصى، في وجه الأطماع اليهودية.

وأصدرت سلطات الانتداب أحكاما بالإعدام على 26 فلسطينيا، وبعدها خفضت أحكام الإعدام عن 23 منهم إلى السجن المؤبد، وأبقت حكم الإعدام على ثلاثة من الشباب.

وفي يوم 17 يونيو 1930، أعدمت سلطات الانتداب البريطاني الشهداء: عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، في سجن قلعة عكا.