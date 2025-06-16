المقاومة الفلسطينية تستولي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة من قوات الاحتلال

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ عمليات عدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

البداية من قوات الشهيد عمر القاسم، التي أعلنت عن عملية نوعية، تمثلت في استيلائها على كميات كبيرة من المواد المتفجرة، بعد تسلل إحدى مجموعاتها إلى موقع للاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما أعلنت تفجير عبوة ناسفة في دبابة من نوع “ميركافا” بمنطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

أما كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد أعلنت استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة “ميركافا” بعبوة أرضية شرق مدينة جباليا شمالي القطاع، بتاريخ العاشر من الشهر الجاري.

كما أعلنت استهداف دبابة “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار في شارع السكة شرق مدينة جباليا شمالي القطاع، بتاريخ 11 يونيو/حزيران الجاري.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في عبسان الكبيرة شرق خان يونس بقذيفتي “تي بي جي” مضادتين للأفراد بالاشتراك مع كتائب القسام.

كما أكدت أن مقاتليها أوقعوا مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، خلال اشتباك معهم من مسافة قريبة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مساء أمس الأحد.

كما دمر المقاتلون آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة زُرعت سلفا بمحيط مسجد الهدى في حي المنارة جنوبي خان يونس.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط بلدية القرارة شمالي خان يونس.

في السياق، أكدت كتائب المجاهدين أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للدروع من نوع “حميم” مزروعة سلفا في جرافة صهيونية من نوع “دي 9″، في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس.