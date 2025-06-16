بعبوة ناسفة.. مقتل قائد سرية إسرائيلي بلواء غولاني جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل نائب قائد سرية في لواء النخبة “غولاني” خلال معركة وقعت جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “الرائد (في الاحتياط) تال موفشوفيتس (28 عاما)، نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء غولاني، قُتل خلال معركة في جنوب قطاع غزة“.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الضابط الإسرائيلي لقي حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في خان يونس.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 869 ضابطا وجنديا، بينهم 426 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5 آلاف و971 ضابطا وجنديا، بينهم ألفان و719 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفقا لبيانات الجيش الرسمية.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية في لواء غولاني في المعارك جنوبي غزة pic.twitter.com/moiZr5ZfZe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2025

“القسام” تعلن قتل عسكريين إسرائيليين واستهداف آليات

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، تنفيذ سلسلة عمليات ضد آليات وقوات من جيش الاحتلال المتوغل في شمال قطاع غزة وجنوبه، مما أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة تلغرام “تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل شرق مدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأفادت القسام في بيان ثان بأن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود الإسرائيليين في موقع الحدث السابق نفسه.

وفي بيان لاحق، قالت القسام إن مقاتليها “أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع ‘ميركافا’ بعبوة أرضية شديدة الانفجار وعبوة العمل الفدائي شرق بلدة جباليا شمال القطاع، يوم 10 يونيو/حزيران الجاري”.

وذكرت في بيان آخر أن مقاتليها استهدفوا دبابة “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار شرق بلدة جباليا في 11 يونيو الجاري.

في السياق، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها نفذوا كمينا محكما، استهدف قوة إسرائيلية راجلة كانت تتحصن داخل أحد المنازل شمال شارع 5 في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس.

وقالت السرايا في بيان إن العملية نُفذت باستخدام صواريخ “107”، بالتزامن مع استهداف مدفعي مكثف بقذائف الهاون.

وأضافت أن مقاتليها “رصدوا هبوط طائرة مروحية في الموقع المستهدف”، قدمت لإجلاء قتلى وجرحى من القوة الإسرائيلية.

يأتي ذلك في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت حرب الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 184 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.