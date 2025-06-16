بعد بيان المتحدث العسكري الإيراني.. الجبهة الداخلية تدعو الإسرائيليين البقاء قرب الملاجئ وتقليل الحركة (فيديو)

طالبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين، مساء الأحد، البقاء قرب الملاجئ وتقليل الحركة في الأماكن العامة، تحسبا لمزيد من الصواريخ الإيرانية التي قد تستهدف إسرائيل في الساعات المقبلة.

وتوعدت إيران بـ”رد مدمر” على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها منذ الجمعة الماضي، وأكدت أن إسرائيل ستصبح قريبا “غير صالحة للسكن”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد رضا صياد “حجم الرد المدمر من جانب المقاتلين الإيرانيين الشجعان سيشمل بالتأكيد كافة أجزاء الأراضي المحتلة”.

وأضاف في كلمة متلفزة “غادروا الأراضي المحتلة لأنها بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل”، وأن الملاجئ “لن تضمن الأمن للإسرائيليين”، “لا تسمحوا للنظام باستخدامكم كدروع بشرية”.

وأشار صياد إلى “بدء عدوان جديد من قبل نظام بنيامين نتنياهو الذي وصفه بالفاسد والعاجز والمجرم”، مؤكدا أن هذا “الخطأ في الحسابات من جانب الصهاينة دفع القوات المسلحة الإيرانية إلى اتخاذ رد ساحق ورادع”.

وتابع “قصفنا مواقع حساسة في إسرائيل أمس ونمتلك بنك معلومات كامل عن جميع المواقع الحيوية هناك”.

وتشن إسرائيل غارات منذ فجر الجمعة، استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط جرحي وقتلى من الجانبين.