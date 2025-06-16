ترامب يهدد إيران: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة الاستمرار في التصعيد مع إسرائيل، داعيا طهران إلى المسارعة في التفاوض “قبل فوات الأوان”.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في كندا “أقول بوضوح: إيران لن تربح هذه الحرب”.

وأضاف “عليهم أن يتحدثوا فورا. عليهم التفاوض قبل أن يفوتهم الوقت”.

وأشار ترامب إلى أن استعداد الإيرانيين للتفاوض “إشارة إيجابية على نية خفض التصعيد”، لكنه استدرك قائلا “كان عليهم فعل ذلك من قبل. أعطيتهم 60 يوما، وفي اليوم الحادي والستين قلت: ليس لدينا اتفاق”.

ولدى سؤاله عن احتمال تدخُّل الولايات المتحدة عسكريا في النزاع المتصاعد بين طهران وتل أبيب، امتنع ترامب عن الإجابة بشكل مباشر، قائلا فقط “لا أريد الحديث عن ذلك”.

وأكد ترامب أن بلاده قدَّمت دعما قويا لإسرائيل، قائلا “إسرائيل تبلي بلاء حسنا للغاية اليوم، وقدَّمنا لها الكثير من الدعم”.

وأعرب ترامب عن اعتقاده أن “الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق”، قائلا “الإيرانيون يريدون التحدث، لكن كان عليهم القيام بذلك في وقت سابق. عليهم إبرام صفقة، إنه أمر مؤلم للطرفين، لكن لا خيار آخر”.