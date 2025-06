تقارير: عشرات آلاف الإسرائيليين عالقون في الخارج بسبب التصعيد مع إيران

دخل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي يومه الرابع على التوالي، بسبب التصعيد المستمر في الحرب الإسرائيلية على إيران، مما تسبب في حالة غير مسبوقة من الارتباك والفوضى لعشرات آلاف الإسرائيليين العالقين في الخارج.

وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير” إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية حتى 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدد العالقين في الخارج تجاوز 100 ألف شخص بعد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل تام وتوقف الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وسط غياب خطة واضحة لإعادتهم.

يأتي ذلك في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد العالقين في الخارج تجاوز 200 ألف، وقالت إن وزارة الدفاع وافقت على طلب وزيرة النقل تشغيل رحلات للعالقين في الخارج خلال 3 أيام.

وجاء الإغلاق الكامل للأجواء الإسرائيلية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي دفعت السلطات إلى إغلاق مطار بن غوريون الدولي وتعليق كافة الرحلات.

وتسبب هذا القرار في حالة من القلق المتصاعد بين المسافرين، خاصة أولئك الذين لا يملكون موارد كافية للبقاء فترات طويلة في الخارج.

وقالت أليكس غوروف، وهي إسرائيلية حامل في شهرها السابع كانت في رحلة عمل، من مدينة لارنكا القبرصية لهيئة البث الإسرائيلي “لا نعرف شيئًا. نشعر بالضغط والارتباك. كنا في طريق العودة والرحلة عادت أدراجها”.

