تقارير: عشرات آلاف الإسرائيليين عالقون في الخارج بسبب التصعيد مع إيران

دخل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي يومه الرابع على التوالي، بسبب التصعيد المستمر في الحرب الإسرائيلية على إيران، مما تسبب في حالة غير مسبوقة من الارتباك والفوضى لعشرات آلاف الإسرائيليين العالقين في الخارج.

وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير” إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية حتى 30 يونيو/حزيران الجاري.

عشرات آلاف العالقين

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدد العالقين في الخارج تجاوز 100 ألف شخص بعد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل تام وتوقف الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وسط غياب خطة واضحة لإعادتهم.

يأتي ذلك في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد العالقين في الخارج تجاوز 200 ألف، وقالت إن وزارة الدفاع وافقت على طلب وزيرة النقل تشغيل رحلات للعالقين في الخارج خلال 3 أيام.

وجاء الإغلاق الكامل للأجواء الإسرائيلية عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي دفعت السلطات إلى إغلاق مطار بن غوريون الدولي وتعليق كافة الرحلات.

وتسبب هذا القرار في حالة من القلق المتصاعد بين المسافرين، خاصة أولئك الذين لا يملكون موارد كافية للبقاء فترات طويلة في الخارج.

وقالت أليكس غوروف، وهي إسرائيلية حامل في شهرها السابع كانت في رحلة عمل، من مدينة لارنكا القبرصية لهيئة البث الإسرائيلي “لا نعرف شيئًا. نشعر بالضغط والارتباك. كنا في طريق العودة والرحلة عادت أدراجها”.

Ben Gurion Airport is closed until further notice, Eliyat port is bankrupt and shut and Haifa port is being targeted by the Resistance. pic.twitter.com/CedXUlMzLK — tim anderson (@timand2037) June 14, 2025

فتح جزئي للأجواء

ونقلت الهيئة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن النقاشات جارية بشأن فتح جزئي ومنسق للأجواء، يُسمح خلاله فقط برحلات عودة من الخارج، لكن ذلك مرهون بموافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن تُخصص فترات زمنية محددة لتلك الرحلات حسب الوضع الأمني.

وبدأت شركات الطيران الإسرائيلية الإعداد لتفعيل منصات إلكترونية تتيح للعالقين تسجيل بياناتهم تحسبًا لتنظيم رحلات خاصة عند فتح المجال الجوي، وتحتفظ تلك الشركات بطواقم جوية وطائرات جاهزة في عدة وجهات انتظار خارج البلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وهيئة الطيران المدني توصيات للعالقين، دعتهم فيها إلى عدم التوجه نحو مطارات مزدحمة مثل دبي، ولارنكا، وأثينا، نظرًا لاكتظاظها الشديد وعدم جدوى الانتظار فيها حاليا، ونصحت بالبقاء في المدن التي تتوفر فيها رحلات منتظمة، مع الاحتفاظ بفواتير الإقامة والنفقات استعدادا لتعويضات محتملة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.