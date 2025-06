جدار أسود يعزل أجنحة إسرائيل عشية افتتاح أضخم معرض للطيران في باريس (شاهد)

في خطوة غير مسبوقة، أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، كافة الأجنحة الإسرائيلية في معرض “لو بورجيه” الدولي للطيران قرب العاصمة باريس، في خطوة مفاجئة جاءت قبل افتتاح المعرض بيوم واحد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الفرنسية أمرت منظمي المعرض بإزالة الأسلحة الهجومية من منصات العرض الخاصة بشركات إسرائيلية كبرى مثل “الصناعات الجوية الإسرائيلية” و”رفائيل” و”إلبيت”، التي كانت تعتزم عرض تقنيات متطورة كأنظمة الليزر لاعتراض الصواريخ.

وردا على ذلك، رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية تنفيذ القرار، واعتبرته “مرفوضًا بشكل قاطع”، مما دفع المنظمين إلى بناء جدار أسود يحجب الأجنحة الإسرائيلية عن الزائرين ويفصلها عن باقي المشاركين.

France shut down the booths of four major Israeli arms companies — Elbit Systems, Rafael, IAI, and Uvision — at the Paris Air Show for refusing to remove weapons deemed offensive. The move angered Israel and highlighted rising tensions between the two nations. #Israel #France pic.twitter.com/BqabvC7u7R

ونقلت هيئة البث عن مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلي أن الخطوة “سابقة خطيرة تحمل طابعا سياسيا وتجاريا”.

وفي مشهد احتجاجي رمزي، كتبت موظفات من شركة “رفائيل” على الجدران السوداء عبارة جاء فيها “خلف هذه الجدران توجد أفضل وسائل الدفاع، تُستخدم من قِبل دول عديدة، وتحمي إسرائيل حتى اليوم. حكومة فرنسا تمارس التمييز وتحاول إخفاء ذلك عنكم”، وسارع منظمو المعرض إلى طمس الكتابة فورا.

ونقلت وكالة رويترزعن مصادر فرنسية أن القرار صدر بعد رفض الشركات الإسرائيلية الامتثال لتوجيه من وكالة أمنية بإزالة الأسلحة الهجومية، مما دفع إلى إغلاق أجنحة شركات مثل “آي إيه آي”، و”يوفيجن”، في حين بقيت بعض أجنحة أصغر مفتوحة لعدم عرضها معدات مكشوفة.

وتصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب مؤخرا، إذ شددت فرنسا موقفها تجاه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، خصوصا بسبب عملياتها العسكرية في غزة وتوسّع نطاق التوترات مع إيران.

وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بأن “فرنسا تميّز بين الدفاع المشروع عن النفس والضربات العسكرية غير الموصى بها ضد إيران”.

A statement was left on the walls:

“Behind these walls are the best defense products used by many countries.

The systems are protecting the State of Israel even today.

The French government is discriminating and trying to hide this from you.” https://t.co/6MIdZry00Q pic.twitter.com/E0fJLkNPkV

— Hen Mazzig (@HenMazzig) June 16, 2025