شاهد: صور جوية تكشف حجم الدمار في “بني براك” إثر ضربة إيرانية

أظهرت مشاهد جوية حجم الدمار في تل أبيب نتيجة الرد الإيراني المكثف على الهجمات الإسرائيلية على مدار 4 أيام متتالية، ما خلَّف قتلى ومصابين.

وبيّنت اللقطات آثار الدمار في مدينة بني براك شرقي تل أبيب جراء القصف الصاروخي الإيراني، فجر اليوم الاثنين.

وفجر اليوم، دوت صفارات الإنذار عقب سماع انفجارات كبرى في جميع أنحاء إسرائيل، بعد رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية. وأعلن الحرس الثوري أنه نفّذ هجمة أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.

ويأتي ذلك بعد يوم من الهجوم الإيراني المكثف الذي استهدف مناطق عدة داخل إسرائيل، على رأسها مدينة بات يام جنوبي تل أبيب التي أعلنتها السلطات “بؤرة دمار وإصابات”.

وسقط على إسرائيل نحو 80 صاروخا إيرانيا الليلة الماضية وحدها، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مناطق عدة، أبرزها بات يام وبتاح تكفا.