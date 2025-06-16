شاهد: لحظة استهداف إسرائيل لمبنى التلفزيون الإيراني

أظهر مقطع فيديو لحظة استهداف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وتضمَّن المقطع مشهدا لمذيعة إيرانية قبل أن يباغتها القصف، وتضطر إلى ترك الاستوديو.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تتعرض لهجوم إسرائيلي.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن “بوق الدعاية الإيراني في طريقه إلى الزوال”، على حد زعمه.