صاروخ إيراني يصيب محيط القنصلية الأمريكية في تل أبيب (فيديو)

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقوع أضرار طفيفة في محيط القنصلية الأمريكية في تل أبيب، ناجمة عن سقوط صاروخ إيراني على مقربة منها.

يأتي هذا في سياق التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، وقد أكد السفير عدم إصابة أيّ من العاملين الأمريكيين.

وقال هاكابي في بيان نشره اليوم الاثنين عبر منصة إكس “لم يُصب أي من الموظفين الأمريكيين، لكن أضرارا طفيفة لحقت بمحيط القنصلية جراء الارتجاجات الناتجة عن الانفجار القريب”.

وأضاف هاكابي أن السفارة الأمريكية في القدس والقنصلية في تل أبيب ستظلان مغلقتين رسميا اليوم، في إطار الإجراءات الأمنية الاحترازية المتبعة.

واستهدفت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية العمق الإسرائيلي، ردًّا على سلسلة ضربات إسرائيلية طالت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت نووية وعسكرية.

