ما هي صواريخ إيران المدمرة التي اخترقت القبة الحديدية في إسرائيل؟ (فيديو)

أسفر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل عن أضرار جسيمة في عدد من المدن الإسرائيلية وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، في تطور عسكري وصفه خبراء بأنه استعادة لزمام المبادرة والردع من قبل طهران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد استخدمت طهران صواريخ “عماد”، و”قدر”، و”خيبر شكن” في القصف المكثف ضد إسرائيل، وهي صواريخ باليستية ذات رؤوس حربية تزن ما بين 650 كيلوغراماً و1.5 طن، ويصل مدى بعضها إلى أكثر من 2000 كيلومتر.

ويملك صاروخ “عماد” قدرة تدميرية هائلة ومدى يبلغ 2000 كيلومتر، في حين يبلغ وزن رأسه الحربي بين 650 وألف كيلوغرام، أما صاروخ “قدر” فهو صاروخ باليستي إستراتيجي بمدى 1400 كيلومتر ورأس حربي يزيد على 700 كيلوغرام، فيما يصل مدى صاروخ “خيبر شكن” إلى 1700 كيلومتر ويتراوح وزن رأسه الحربي بين 500 و750 كيلوغراماً.

وأشار خبراء عسكريون إلى أن إيران ربما استخدمت أيضاً صواريخ فرط صوتية في الهجوم، حيث كانت قد كشفت رسمياً في يونيو/حزيران 2023 عن صاروخ “فتاح” بمدى يبلغ 1400 كيلومتر.

ويتميز هذا الصاروخ بسرعة تفوق خمسة أضعاف سرعة الصوت وقدرته على التحليق والمناورة داخل الغلاف الجوي وخارجه، فضلاً عن دقته العالية وإمكانية تزويده برؤوس نووية أو كيميائية أو تقليدية، ما يزيد من قدرته التدميرية.

وتمثل الصواريخ تمثل تحدياً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، لاسيما إذا أُطلقت ضمن هجوم شامل يضم صواريخ ومسيرات متنوعة، كما حدث في الضربة الأخيرة التي شهدت اختراق القبة الحديدية وتجاوز تعزيزات منظومات الدفاع الأمريكية “ثاد”.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية أن صواريخ “فتاح 1″ و”فتاح 2” صُممت خصيصاً لاستهداف وتدمير إسرائيل، في إطار استراتيجيات الإغراق الدفاعي لإرباك المنظومات الإسرائيلية.