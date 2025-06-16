طوفان أحمر يجتاح لاهاي تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة (فيديو)

شهدت مدينة لاهاي الهولندية أكبر مظاهرة في تاريخها -حسب تصريحات بعض المنظمين- بمشاركة أكثر من 150 ألف شخص ارتدوا ملابس حمراء، تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة، ورفضا للدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الحكومة الهولندية لإسرائيل.

طوفان بشري اجتاح شوارع المدينة، إذ قدم المتظاهرون من مختلف أنحاء هولندا، إضافة إلى مشاركين من بلجيكا وألمانيا ودول أوروبية عدة.

انطلق الحشد من مركز المدينة اتجاه محكمة العدل الدولية، وجابوا شوارع لاهاي رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامنية، إلى جانب لافتات حمراء تحمل أسماء أكثر من 50 ألف شهيد في غزة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال كارل هندريكس، مدير منظمة أطباء بلا حدود في هولندا، للجزيرة مباشر “نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد إن ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه. الرسالة واضحة: أوقفوا استهداف المدنيين، أوقفوا قصف المستشفيات وقتل الأطفال. على الحكومة الهولندية أن تتحرك فورا لوقف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل“.

وأكد النائب في البرلمان الهولندي ستيفان فان بارلي “هذه المظاهرة دليل على أن الشارع الهولندي لم يعد يقبل بالحياد الزائف. أكثر من 150 ألف شخص اليوم يقولون بوضوح: لا لجرائم الحرب، لا لدعم حكومتنا لهذه الجرائم”.

أما النائب الهولندي إسماعيل عباسي، فعبَّر عن موقفه قائلا “رأينا صورا لا تُحتمل لأطفال ونساء تحت الركام، واليوم نرى صورة أخرى: شعب موحد يطالب بالعدالة لغزة وفلسطين. هذه لحظة ضمير جماعي، وعلى حكومتنا أن تصغي”.

نُظمت المظاهرة بدعوة من منظمات حقوقية هولندية، أبرزها منظمتا “أوكسفام نوفب” و”أطباء بلا حدود” وغيرهما، وشارك فيها سياسيون وناشطون من مختلف المدن الهولندية.

وقال ميخيل سيرفاس، مدير منظمة أوكسفام نوفب، في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة “لو أن الحكومة الهولندية أوقفت دعمها لحكومة نتنياهو لما كنا هنا اليوم. أكثر من 150 ألف شخص، ومعهم غالبية الهولنديين، يطالبون بتحرك عاجل لوقف الإبادة في غزة”.

وأكدت أوكسفام أن هذه المظاهرة تشكّل “لحظة تاريخية من التضامن والوضوح الأخلاقي”، وشددت على أن الغضب الشعبي لن يتوقف ما لم تتحرك الحكومة الهولندية بشكل واضح لوقف الحرب ودعم حقوق الفلسطينيين.