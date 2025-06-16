عتمة مفاجئة وانبطاح وصيحات هستيرية.. صاروخ يباغت إسرائيليين أثناء توثيق القصف الإيراني (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر لحظة سقوط صاروخ إيراني بشكل مفاجئ قرب مجموعة من الإسرائيليين كانوا يوثقون القصف الصاروخي الإيراني الذي أصاب مناطق متفرقة من إسرائيل.

وكان المستوطنون يصورون في هدوء نسبي لحظات اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية في حين تدوي صافرات الإنذار، وأصوات الانفجارات.

ظلام دامس وهلع

لكن المفاجأة وقعت عندما سقط أحد الصواريخ بالقرب منهم، فغرق المكان في ظلام دامس وسط صراخ هستيري وبكاء وعويل، في لحظات رعب حقيقية، تعكس تصاعد حالة الخوف والرعب في الشارع الإسرائيلي.

لحظات رعب

وفي مقطع آخر، ظهر مستوطنون إسرائيليون منبطحين على الأرض في أحد الشوارع العامة وصافرات الإنذار تدوي فوق رؤوسهم.

وسمع في الخلفية صوت اعتراض الصواريخ الإيرانية وبدا الرعب يخيّم على الإسرائيليين، الذين لم يجدوا مأوى غير الأرصفة وتحت السيارات، خوفا من موجة الصواريخ المتساقطة.

وانتشرت المقاطع المصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل موجة تصعيد غير مسبوقة بين إسرائيل وإيران.

مشاهد تُظهر لحظات من الرعب لمستوطنين إسرائيليين خوفا من الصواريخ الإيرانية pic.twitter.com/E9A2NMFx48 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2025

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأدت أحدث موجة من الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 287 آخرين وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.