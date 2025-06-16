لابيد يتفقد منزل ابنه في تل أبيب بعد ضربة إيرانية ويكشف تفاصيل نجاة حفيدته (فيديو)

تفقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، شقة نجله في مدينة تل أبيب بعد إصابتها بأضرار مباشرة جراء القصف الصاروخي الإيراني، الذي طال عدة مناطق وسط إسرائيل فجر اليوم الاثنين.

وظهر لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجول داخل المنزل المتضرر، وأشار إلى خطورة الموقف قائلا “في غرفة نوم حفيدتي ذات السنة الواحدة، سقط زجاج على المكان الذي عادةً ما يكون فيه رأسها”، محذرًا المواطنين من التهاون بالتعليمات الأمنية.

وأضاف “أنصح الجميع بالحذر والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والوجود في مقر الملاجئ. لا تُخاطروا”.

ووصف لابيد الليلة الماضية بأنها “صعبة جدا”، مشيرًا إلى مقتل 8 إسرائيليين خلال الهجوم، في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعتها.

דירת בנו של יאיר לפיד נפגעה במטח לתל אביב pic.twitter.com/yaPLEvnjvV — עמיאל ירחי (@amiel_y) June 16, 2025

وفي السياق ذاته، أكدت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن الهجمات الإيرانية الأخيرة أوقعت قتلى وعشرات الجرحى، وقد دوت صفارات الإنذار في عموم البلاد خلال موجة القصف، التي وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع التصعيد.

وفي مدينة بِتاح تِكفا الواقعة قرب تل أبيب، أعلنت السلطات المحلية أن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب مبنًى سكنيًّا بشكل مباشر، مما أدى إلى تصدع جدران خرسانية وتحطم نوافذ، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بعدة شقق سكنية.

ويأتي الهجوم الأخير في ظل تصعيد غير مسبوق بين طهران وتل أبيب، بعد أسابيع من التوترات الأمنية المتصاعدة والاتهامات المتبادلة، وسط دعوات دولية متكررة لضبط النفس وتفادي الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة.