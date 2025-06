للمرة الأولى.. إسرائيل تستخدم نظام الدفاع الجوي “باراك ماجن” (فيديو)

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن سفن الصواريخ ساعر 6 التابعة للبحرية الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية 8 اعتراضات لطائرات مسيرة (درون) مصدرها إيران، باستخدام نظام الدفاع الجوي “باراك ماجن” في أول استخدام عملي ميداني لهذه المنظومة.

وأكد مراسل صحيفة (Globes) باللغة الإنجليزية على الإنترنت أن سفن البحرية الإسرائيلية أطلقت بنجاح اعتراضات على عدة طائرات بدون طيار، مشيرا إلى مشاركة نظام باراك ماجن في اعتراضات متعددة عبر سفن ساعر 6.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية تمثل نقطة تحول استراتيجية لأنظمة الدفاع البحري، حيث تمكنت البحرية الإسرائيلية من التفاعل الفوري مع تهديدات إيرانية جوية باستخدام منظومة متطورة لم تُستخدم ميدانيًا من قبل.

Overnight, the Israeli Navy intercepted eight drones launched against Israel by Iran using, for the first time, the “Barak Magen” Aerial Defense System, which is installed onboard Sa'ar 6-Class Corvette and is capable of dealing with a wide range of threats, including drones,… pic.twitter.com/XwemNcty5i

— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025