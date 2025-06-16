للمرة الأولى.. إسرائيل تستخدم نظام الدفاع الجوي “باراك ماجن” (فيديو)

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن سفن الصواريخ ساعر 6 التابعة للبحرية الإسرائيلية نفّذت الليلة الماضية 8 اعتراضات لطائرات مسيرة (درون) مصدرها إيران، باستخدام نظام الدفاع الجوي “باراك ماجن” في أول استخدام عملي ميداني لهذه المنظومة.

وأكد مراسل صحيفة (Globes) باللغة الإنجليزية على الإنترنت أن سفن البحرية الإسرائيلية أطلقت بنجاح اعتراضات على عدة طائرات بدون طيار، مشيرا إلى مشاركة نظام باراك ماجن في اعتراضات متعددة عبر سفن ساعر 6.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية تمثل نقطة تحول استراتيجية لأنظمة الدفاع البحري، حيث تمكنت البحرية الإسرائيلية من التفاعل الفوري مع تهديدات إيرانية جوية باستخدام منظومة متطورة لم تُستخدم ميدانيًا من قبل.

للمرة الأولى.. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجوي "باراك ماجن" #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VT3IzPBV1l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2025

ما هو نظام “باراك ماجن”؟

هو نظام دفاع جوي بحري إسرائيلي متطور، من إنتاج شركة “إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء” (IAI).

يُستخدم على متن سفن الصواريخ “ساعر 6” لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.

يجمع بين رادارات متقدمة، وقدرات تتبع وتحكم ناري دقيق، ومنظومات إطلاق صواريخ اعتراضية من طراز Barak MX.

Overnight, the Israeli Navy intercepted eight drones launched against Israel by Iran using, for the first time, the “Barak Magen” Aerial Defense System, which is installed onboard Sa'ar 6-Class Corvette and is capable of dealing with a wide range of threats, including drones,… pic.twitter.com/XwemNcty5i — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأدت أحدث موجة من الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 287 آخرين وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.