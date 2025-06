ماذا تعرف عن “مؤشر البيتزا” الذي يتنبأ بأزمات العالم الجيوسياسية؟

انشغال مطاعم البيتزا في العاصمة الأمريكية واشنطن بتلبية طلبات التوصيل، تتزامن غالباً مع اندلاع أزمات عالمية. هذا ما تشير إليه نظرية “مؤشر البيتزا”، التي ابتكرها السوفييت خلال الحرب الباردة بعد مراقبتهم سلوك الموظفين الأمريكيين في مواقع حساسة مثل وزارة الدفاع والمخابرات والبيت الأبيض، وأطلقوا عليها اسم “بيتزإنت”.

وأعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إحياء هذه النظرية خلال الساعات التي شنت فيها إسرائيل هجوما على إيران، إذ لاحظوا ارتفاع المؤشر بالاستناد إلى بيانات من غوغل.

ورغم أن الأمر قد يبدو أقرب إلى المزاح، إلا أن “مؤشر البيتزا” ارتفع فعلياً في 21 مناسبة سابقة خلال العقود الخمسة الماضية.

ويُرجع ذلك إلى ازدياد طلبات موظفي وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) أو المخابرات أو البيت الأبيض للبيتزا عندما يُضطرون للبقاء لساعات إضافية بسبب أحداث مفصلية.

ومن أبرز هذه المناسبات: الهجوم الإيراني على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024، وعملية عاصفة الصحراء في الكويت، والغزو الأمريكي لغرينادا، بالإضافة إلى غزو بنما خلال الحرب الباردة.

في هذا السياق، وقبل 35 عاما قال وولف بليتزر، مراسل “سي إن إن” في أروقة البنتاغون، مازحًا: “خلاصة القول للصحفيين: راقبوا البيتزا دائمًا”.

وعلى الإنترنت، توجد منتديات مخصصة لـ”مؤشر البيتزا” على منصة “ريديت”، بالإضافة إلى حساب خاص على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يُدعى “بينتاغون بيتزا ريبورت”، يتابعه أكثر من 94 ألف شخص.

يرسل هذا الحساب تنبيهات فور تزايد نشاط أقرب فرع من مطعم “دومينوز” البيتزا إلى وزارة الدفاع الأمريكية عن مستواه الطبيعي، كما حدث يوم الخميس عندما شنت إسرائيل هجماتها على إيران.

ونشر الحساب في 12 يونيو/حزيران: “في الساعة 6:59 مساءً يوم الخميس، شهدت جميع مطاعم البيتزا القريبة من البنتاغون زيادة هائلة في النشاط”.

