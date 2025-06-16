مطاردة جوية مثيرة لمسيّرة إيرانية في سماء إسرائيل (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مطاردة جوية مثيرة لطائرة مسيّرة إيرانية دخلت أجواء إسرائيل صباح اليوم الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة بيسان بشمال شرق إسرائيل إثر مخاوف من تسلل طائرة مسيّرة.

إطلاق صفارات الإنذار

من جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية رصدت طائرة مسيّرة إيرانية دخلت بشكل مفاجئ إلى المجال الجوي لشمال إسرائيل في ساعات الصباح الباكر.

وأضافت “تم إطلاق صفارات الإنذار، وتم توجيه مقاتلات إسرائيلية للتعقب والاعتراض”.

دخان أبيض فوق منطقة مأهولة

وذكر موقع “واي نت” التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن اعتراض الطائرة المسيّرة تم بإطلاق صواريخ من طائرات مقاتلة في منطقة مأهولة، وأنها دُمّرت قبل أن تتسبب في أي إصابات أو أضرار مادية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المقطع المصور للمطاردة أظهر دخانا أبيض في السماء، وتدخل الدفاعات الجوية سريعا.

ولم تُذكر أي خسائر بشرية جراء تدمير المسيّرة الإيرانية، كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة تم تدميرها قبل وصولها إلى أي هدف داخل البلاد.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.