مقارنة شاملة.. كل ما تريد معرفته عن القدرات العسكرية لإسرائيل وإيران (فيديو)

وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على إيران، تبرز أهمية مقارنة القدرات العسكرية بين الدولتين، اللتين تعدان من أبرز القوى الإقليمية التي تتواجه في أكثر من ساحة.

ووفقًا لتصنيف غلوبال فاير “Global Firepower” لعام 2025، يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 15 عالميًّا من حيث القوة العسكرية، ويأتي الجيش الإيراني مباشرة بعده في المرتبة الـ16.

القوة البشرية

يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي في الخدمة و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

يصل عدد أفراد الجيش الإيراني إلى 960 ألف جندي بينهم 610 آلاف في الخدمة و350 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ميزانية الدفاع

تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية 30.5 مليار دولار سنويا وهي أعلى بالضعف من نظيرتها الإيرانية.

تبلغ ميزانية الدفاع الإيرانية حوالي 15.5 مليار دولار سنويا.

القوة الجوية

يمتلك الجيش الإسرائيلي 611 طائرة حربية متنوعة كلها طائرات حديثة، من بينها طائرات إف 35 الشبح وإف 16 وغيرها.

يمتلك الجيش الإيراني 551 طائرة حربية معظمها يعود إلى نهاية القرن الماضي، منها طائرات روسية من نوع ميغ وسوخوي.

القواعد الجوية العسكرية

يمتلك الجيش الإسرائيلي أكثر من 10 قواعد جوية عسكرية معلنة ساهمت أمريكا بجهود كبيرة في تشييدها، لكن وثائق رسمية مسربة تظهر وجود قواعد أخرى.

أهم القواعد الجوية الإسرائيلية: قاعدة بلماحيم، وقاعدة نيفاتيم، وقاعدة عوفدا، وقاعدة حتسريم، وقاعدة تل نوف، وقاعدة رامات ديفيد، وقاعدة حتسور، وقاعدة رامون.

تمتلك إيران أكثر من 40 قاعدة جوية تنتشر على طول البلاد وعرضها، منها قواعد تكتيكية وبحرية وقواعد قتالية ولوجستية.

أبرز القواعد الجوية الإيرانية: قاعدة مهر آباد، وقاعدة تبريز، وقاعدة عقاب 44، والقاعدة 313، وقاعدة وحدتي، وقاعدة بندر عباس الجوية.

المطارات

إسرائيل لديها 42 مطارا صالحا للاستخدام.

إيران لديها 319 مطارا صالحا للاستخدام.

الطائرات المسيّرة

تصف إسرائيل نفسها بأنها من بين الدول الرائدة في العالم في تطوير الطائرات المسيّرة ولكنها تواجه منافسة كبيرة أمام دول أخرى بالمنطقة.

تمتلك القواعد الجوية الإيرانية أسطولا كبيرا ومتطورا محلي الصنع من المسيّرات بشكل رفع قدراتها القتالية والاستطلاعية.

القوة البحرية

تمتلك البحرية الإسرائيلية 62 قطعة بحرية منها 5 غواصات و46 سفينة دورية إضافة إلى 7 طرادات.

يضم الأسطول البحري الإيراني 107 قطع بحرية منها 25 غواصة و21 سفينة دورية و7 فرقاطات و3 طرادات.

المدرعات وسلاح الدبابات

يمتلك الجيش الإسرائيلي 1300 دبابة ونحو 36 مدرعة و352 مدفعا ذاتي الحركة و352 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 171 راجمة صواريخ.

يمتلك الجيش الإيراني 1713 دبابة ونحو 66 ألف مدرعة و392 مدفعا ذاتي الحركة و2070 مدفعا ميدانيا و1517 راجمة صواريخ

السكان والقوة البشرية

يبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 9.4 ملايين نسمة بينهم 3.9 ملايين قوة بشرية متاحة.

يبلغ عدد سكان إيران نحو 88 مليون نسمة بينهم قرابة 49 مليونا قوة بشرية متاحة.

رغم تفوق إيران العددي في العديد من الجوانب، فإن إسرائيل لديها تفوق نوعي في مجال التكنولوجيا، خاصة في سلاح الجو والمسيّرات والأنظمة الدفاعية.

وفي المقابل، تراهن إيران على اتساع جغرافي، وموارد بشرية ضخمة، وقدرات متنامية في التصنيع العسكري المحلي.