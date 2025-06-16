نتنياهو: هدفنا البرنامج النووي والصاروخي في إيران ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا (فيديو)
16/6/2025-|آخر تحديث: 11:32 PM (توقيت مكة)
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بمواصلة عمليات القصف في إيران حتى “تحقيق جميع الأهداف”.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه جرى ضرب الكثير من الأهداف في إيران، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في شن الهجمات على إيران حتى القضاء على البرنامج النووي ومنعها من تصنيع صواريخ باليستية.
وما يلي أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- هدفنا هو القضاء على البرنامج النووي الإيراني ومنع إنتاج الصواريخ الباليستية وإيقاف الإرهاب.
- لن نتوقف حتى نحقق أهدافنا في إيران.
- قادرون على تغيير الصورة في المنطقة كلها.
- نغيّر وجه الشرق الأوسط وهو ما سيقود إلى تغييرات عميقة في إيران نفسها.
- قبل 40 عاما حذرت من امتلاك النظام في إيران السلاح النووي.
- إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة للعمليات العسكرية.
- أي إسهام من الولايات المتحدة في عملياتنا مُرحَّب به.
- ملزمون بالقضاء على التهديد النووي الإيراني ولن نتخلى عن ذلك.
- ضرب إيران يقضي على الركيزة الأساسية لجميع وكلائها.
- ملتزمون بالقضاء على التهديد النووي الإيراني ولن نتخلى عن ذلك كما لن نتخلى عن المختطفين في غزة.
- الشعب الأمريكي خلفنا باستثناء البعض مثل الحركة التي تقول: الولايات المتحدة أولا.
- النظام الإيراني يسعى إلى إنتاج صواريخ عابرة للقارات تصل إلى الولايات المتحدة.
- حققنا إنجازات كبيرة ولم نتجاوز اليوم الرابع من الحرب ضد إيران.
- نعمل بقوة على جبهتي غزة وإيران.
- إذا قضينا على التهديد الإيراني فسيكون لذلك أثر في المنطقة كلها.
- ضربنا الكثير من الأهداف في إيران وسنواصل ذلك.
- الرئيس ترامب يشاركنا الهدف نفسه وهو عدم امتلاك إيران السلاح النووي.
المصدر: الجزيرة مباشر