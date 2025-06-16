نتنياهو: هدفنا البرنامج النووي والصاروخي في إيران ولن نتوقف حتى تحقيق أهدافنا (فيديو)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بمواصلة عمليات القصف في إيران حتى “تحقيق جميع الأهداف”.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه جرى ضرب الكثير من الأهداف في إيران، مؤكدا أن إسرائيل مستمرة في شن الهجمات على إيران حتى القضاء على البرنامج النووي ومنعها من تصنيع صواريخ باليستية.

وما يلي أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: